Ubisoft擴展《極地戰嚎》系列內容宇宙 與全球出版業者合作衍生作品

日前宣佈《極地戰嚎6》將在10月7日於全球市場推出消息後,Ubisoft更公佈推出《極地戰嚎》系列衍生作品,同樣擴展其內容宇宙。

與先前《刺客教條》系列、《湯姆克蘭西全境封鎖》系列接連擴展內容宇宙一樣,Ubisoft宣布將與全球各地出版業者合作擴展《極地戰嚎》系列衍生作品,並且以《極地戰嚎》系列創作不同內容。

《極地戰嚎6》的藝術 (The Art of Far Cry 6)

Dark Horse Books與Ubisoft多倫多工作室聯手創作〈《極地戰嚎6》的藝術〉,將帶領讀者到充滿活力的亞拉島進行視覺之旅。在這本大開設計的全彩書籍中,分別收錄《極地戰嚎6》概念圖、角色設計,以及令人讚嘆的設定與景致,並且對安東.卡斯迪路政權、自由民遊擊隊及其各式精巧的手工武器進行深入廣泛介紹。

〈《極地戰嚎6》的藝術〉將於2021年10月12日上架販售。

極地戰嚎:成年禮 (Far Cry: Rite of Passage)精裝版

同樣由Dark Horse Books出版的漫畫系列《極地戰嚎:成年禮》將以深受粉絲們喜愛的反派人物角度,講述邁向權力頂峰這條複雜道路的刻骨銘心故事。

故事一開始,總統安東.卡斯迪路的獨生子迪亞哥剛剛滿十三歲,而這次生日不只是個慶祝活動,更像是個成年禮。安東希望給迪亞哥上重要的領導課,並且講述了他聽過的三位傳奇人物慘遭滑鐵盧的警世故事,這三位人物分別是海盜范斯.蒙特奈葛、獨裁者貝根.明和佈道者約瑟夫.席德。

《極地戰嚎:成年禮》迷你系列共有三集,第一集已經在美國、加拿大和英國發行,計畫在2021年11月30日於世界其他地區推出英文版精裝合輯。該系列由 Bryan Edward Hill 編劇、Geraldo Borges 繪圖、Michael Atiyeh上色、Comicraft設計字體,並且由藝術家Matt Taylor設計封面。

極地戰嚎:艾斯佩蘭薩之淚 (Far Cry: Esperanza’s Tears)

平靜生活不適合《極地戰嚎6》的主角胡安.科特斯,身為專業遊擊戰士的他,為世界各地的眾多政治和犯罪組織提供專業服務。由於安東.卡斯迪路再次掌權,他簽下了一份讓他遠離亞拉的新合約。

胡安來到了南美國家聖塔科斯塔 (Santa Costa),當地有種叫做鉭的極珍貴金屬引來各方關注,他受雇於一個由著名大學教師領導的低調革命運動組織,但最後卻落入了致命陷阱。

這部精彩的圖畫小說藉由緊張刺激的狂暴故事帶讀者重返《極地戰嚎6》的戲劇性世界,並且帶來令人著迷的各式各樣角色。《極地戰嚎:艾斯佩蘭薩之淚》由Mathieu Mariolle編劇、Afif Khaled 繪圖上色 (Salaheddine Basti協助),將由Glénat Editions在2021年11月出版發行。

極地戰嚎生存指南 (The Far Cry Survival Manual)

在《極地戰嚎生存指南》裡,記者Hunter Nash講述他到洛克群島、蒙大拿州希望郡、亞拉共和國等地的危險旅行,以及如何探索和度過一些最極端的情況與環境。

《極地戰嚎生存指南》將由Insight Editions在2021年9月21日出版發行,將讓讀者沉浸在《極地戰嚎》世界中,並獲得求生、自衛、極限運動、特技駕駛等方面的實用技巧,而所有的靈感皆來自於他們喜愛的遊戲。

