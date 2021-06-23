史蒂芬史匹柏帶領電影公司 將與Netflix合作獨佔內容
Netflix宣布與著名電影導演史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg)所帶領電影公司Amblin Partners簽署合作，未來將由Amblin Partners提供Netflix多部平台獨佔作品。
不過，Netflix並未透露雙方合作內容細節，同時也未說明此次與Amblin Partners簽署合作涉及金額。
而除了未來將向Netflix提供平台獨佔內容，此次合作並不影響Amblin Partners先前與環球影業、蘋果旗下Apple TV+等既存合作關係，但預期可讓Netflix服務增加更多吸引使用觀看誘因。
史蒂芬史匹柏過去其實秉持電影應該在劇院內觀賞才能感受其張力，認為在電視上觀看的電影內容應該是以艾美獎作為評論，而非以奧斯卡獎項作為評價。但在稍早聲明中，卻表示與Netflix共同執行長暨內容長Ted Sarandos談論後，認為將能藉由Netflix平台講述全新故事，並且以全新方式與觀眾互動。
實際上，近年因為新型冠狀病毒疫情影響，造成傳統電影難以透過各地劇院售票播放，因此逐漸轉向透過線上串流影音服務平台發展，顯然也讓不少秉持傳統電影製作理念的導演、製作人有不同想法。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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