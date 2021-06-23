微軟拉攏前Valve遊戲製作人Kim Swift 推動雲端遊戲業務

過去曾在Valve任職期間製作曾經招攬前Valve《傳送門》、《惡靈勢力》的Kim Swift，目前確認加入微軟負責Xbox雲端遊戲業務。

除了曾在Valve任職，Kim Swift過去曾在Airtight Games、亞馬遜遊戲工作室，以及EA Motive等遊戲相關公司任職，同時也有在Google Stadia串流遊戲服務團隊任職經驗，因此加入微軟之後將會負責獨立遊戲與Xbox遊戲工作室的雲端遊戲相關業務。

目前微軟積極布局雲端串流遊戲服務，藉此讓更多玩家可以體驗Xbox平台遊戲內容，因此在今年的E3 2021活動期間不僅宣布諸多遊戲在推出首日就會登上Xbox Game Pass訂閱服務，更可藉由Xbox Game Pass Ultimate服務附加雲端串流遊玩功能，讓使用者能透過Xbox遊戲主機、手機、平板、PC，甚至目前計畫推出的電視盒等連網裝置，搭配控制手把即可遊玩。

藉由雲端串流遊玩模式，微軟甚至可以放慢Xbox One系列機種淡出市場競爭的時間表，藉此填補Xbox Series X|S供貨短缺，甚至可讓既有Xbox One系列機種使用者仍可藉由雲端串流方式，遊玩原本僅限Xbox Series X|S使用遊戲作品。

不過，微軟並非計畫以雲端串流遊玩模式取代現行家用遊戲主機，強調未來遊戲業務發展依然會以家用遊戲主機為核心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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