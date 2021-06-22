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NVIDIA DLSS技術將對應Linux平台環境使用 與更多遊戲引擎業者合作

聯合新聞網 / 楊又肇
▲DLSS除了將對應更多遊戲使用，更確定與EPIC Games旗下Unreal Engine 5遊戲引擎合作，同時也計畫對應Linux平台使用的Porton模擬器使用。
▲DLSS除了將對應更多遊戲使用，更確定與EPIC Games旗下Unreal Engine 5遊戲引擎合作，同時也計畫對應Linux平台使用的Porton模擬器使用。

在Computex 2021揭曉GeForce RTX 3080 Ti、3070 Ti，並且宣布擴大遊戲體驗與DLSS技術應用後，NVIDIA稍早進一步說明在DLSS技術擴展進度，其中包含將在6月22日開始開放Steam服務的Proton模擬器也加入支援DLSS技術，意味將使更多Linux平台上執行遊戲也能藉由DLSS技術對應更高解析度與更好畫質表現。

相較AMD日前宣佈將與EPIC Games旗下Unreal Engine 5深入合作，NVIDIA表示早已讓Unreal Engine可透過外掛程式完整使用其DLSS技術，同時也強調與同樣獲得不少遊戲開發者採用的Unity合作，甚至包含打造《戰地風雲》 (Battlefield)系列的DICE採用Frostbite Engine (寒霜引擎)、打造《毀滅戰士》系列遊戲的id Software所使用id Tech 5引擎，甚至包含CRYENGINE、RED engine、Luminous Engine等遊戲引擎，目前都與NVIDIA合作DLSS技術。

而在新版Unreal Engine 5與Unity 2021.2版本，同樣也納入對應DLSS技術應用，同時包含接下來包含已經推出的線上多人生存遊戲《RUST》、PC版《LEGO Builder's Journey》、《碧血狂殺2》 (Red Dead Redemption 2)、《臨終：1983》 (DYING: 1983)等遊戲，以及將在6月29日推出的《毀滅戰士：永恆》 (DOOM Eternal)都會支援新版DLSS技術。

▲除了與Unreal Engine 5、Unity 2021.2版本合作，NVIDIA更計畫將DLSS技術帶到更多遊戲引擎使用
▲除了與Unreal Engine 5、Unity 2021.2版本合作，NVIDIA更計畫將DLSS技術帶到更多遊戲引擎使用

將DLSS技術帶到Linux平台

而此次宣布將與Valve旗下遊戲服務平台Steam合作，將使可在Steam平台運作、可在Linux作業系統環境執行Windows PC平台遊戲的Proton模擬器，同樣可對應DLSS技術應用，意味將可讓此模式下執行遊戲也能完整對應更高、穩定的畫面更新率表現，同時也能透過畫質提昇技術讓遊戲畫面呈現更多細節。

▲此次讓Proton也能對應DLSS技術，代表多數透過Linux平台遊玩的Steam平台收錄遊戲也能享有DLSS技術處理畫面表現
▲此次讓Proton也能對應DLSS技術，代表多數透過Linux平台遊玩的Steam平台收錄遊戲也能享有DLSS技術處理畫面表現

依照NVIDIA說明，達成上述支援效果，主要是基於讓DLSS技術對應Vulkan API資源，藉此實現讓Linux作業系統環境下模擬執行的Windows PC平台遊戲能以DLSS技術提昇影像表現，更預計在今年秋季讓Linux環境下的Windows子系統對應的DirectX 12也能使用DLSS技術。

此外，NVIDIA更強調接下來會與更多遊戲業者採用引擎技術合作，其中也可能包含日本遊戲開發者採用引擎設計，更代表未來在DLSS技術應用會有更大發展空間，並且將有更多遊戲支援DLSS技術。

AMD藉由本身處理器對應平台與Unreal Engine深度合作擴展應用範疇

不過，AMD旗下CPU、APU與GPU均能完整對應Unreal Engine，同時旗下FidelityFX技術應用也更具彈性，加上目前包含PlayStation、Xbox遊戲平台均採用AMD客製化設計方案，而許多遊戲更是以Unreal Engine打造，因此預期也能搶下更多遊戲應用市場。在AMD接下來準備與三星合作，將旗下Radeon GPU技術應用在三星Exynos處理器，同時有更多手機遊戲也是以Unreal Engine打造的情況下，勢必也會為AMD帶來更大發展利益。

▲AMD將以旗下CPU、APU與GPU產品推動FidelityFX技術應用，同時也與EPIC Games旗下Unreal Engine深入合作，夜此讓更多遊戲內容均可使用
▲AMD將以旗下CPU、APU與GPU產品推動FidelityFX技術應用，同時也與EPIC Games旗下Unreal Engine深入合作，夜此讓更多遊戲內容均可使用

讓DLSS技術成為業界標準之一

但從NVIDIA目前持續擴展DLSS應用腳步來看，顯然也會與更多遊戲業者積極合作，藉此擴展旗下顯示卡應用範疇，尤其接下來將與更多遊戲業者深入合作，同時主流使用的Unreal Engine、Unity更是重點合作對象，加上此次宣布將合作應用擴展至Linux平台，更與AMD鎖定不同市場需求投入發展

另一方面，除了藉由RTX系列顯示卡搭載的Tensor Core設計，讓遊戲內容可以藉由DLSS技術大幅提高畫面更新率，並且強化影像畫質表現，即便應用在不具備Tensor Core設計的GTX系列顯示卡，依然可以藉由算力提昇影像細節。

以目前DLSS技術設計原理，主要是透過RTX系列顯示卡的Tensor Core，搭配人工智慧深度學習應用，讓遊戲業者僅需在遊戲中加入對應DLSS技術的編碼描述，即可快速套用DLSS技術效果，對於遊戲業者而言幾乎不需要花費太多工時即可讓遊戲畫面大幅提昇。

▲DLSS技術設計原理是透過深度學習影像內容，進而可讓畫面更新率、解析度大幅提昇
▲DLSS技術設計原理是透過深度學習影像內容，進而可讓畫面更新率、解析度大幅提昇

▲相較一般直接提高畫面解析度的作法，DLSS由於採用深度學習方式，因此能以更快效率且精細方式讓畫質提昇，並且維持精細細節
▲相較一般直接提高畫面解析度的作法，DLSS由於採用深度學習方式，因此能以更快效率且精細方式讓畫質提昇，並且維持精細細節

▲相較其他畫質提昇技術的細節表現
▲相較其他畫質提昇技術的細節表現

▲與舊版DLSS技術比較，導入人工智慧的新版DLSS 2.0讓畫質提昇後變得更自然，同時降低雜訊生成比例
▲與舊版DLSS技術比較，導入人工智慧的新版DLSS 2.0讓畫質提昇後變得更自然，同時降低雜訊生成比例

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 工時 NVIDIA Linux

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