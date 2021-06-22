東京電玩展公佈主視覺與全新活動標誌！新增VR展區體驗內容

今年4月確認維持線上舉辦的東京電玩展，稍早由主辦單位電腦娛樂供應商協會 (CESA)公布今年度主視覺圖與全新活動標誌，更確認增加虛擬實境展場內容，讓與會者能透過虛擬實境方式參與此次東京電玩展。

不過，目前關於虛擬實境展會內容細節尚未對外公佈，預計會在後續揭曉。

至於此次主視覺圖則是由曾經擔任輕小說《通往夏天的隧道，再見的出口》 (夏へのトンネル、さよならの出口)、《直到殺了我最心愛的小說家為止》 (私が大好きな小説家を殺すまで)內容插畫的Kukka執筆，並且以「即使如此，我們還有遊戲」標語，詮釋在當前疫情影響之下，依然可以藉由遊戲度過的展出主軸，同時搭配Kukka以俐落線條及鮮豔色彩帶入遊戲元素的創作呈現。

而配合東京電玩展舉辦進入第25週年，主辦單位更公佈全新活動標誌設計，其中夾帶數位化風格形式，似乎也呼應今年維持以線上形式舉辦，甚至未來預期會擴大結合數位化展出的趨勢發展。

今年度的東京電玩展將在9月30日至10月3日期間展開，依照電腦娛樂供應商協會說明，一連四天的展會活動中，將會透過線上直播方式呈現各家遊戲業者新作內容，同時也會盡可能同步提供免費試玩版本，讓線上觀看的玩家也能在家下載體驗。另一方面，針對東京電玩展過去也吸引不少人消費的物販區，此次也與日本亞馬遜合作打造專屬購物區，讓玩家可以直接購買展會相關商品，甚至也能配合直播進行導購。

由於全面改為線上呈現，因此今年度的東京電玩展也將採全程免費參與。

此次官方合作直播平台中，除了YouTube、Twitter、niconico、Twitch、Facebook，同時也與抖音、鬥魚、嗶哩嗶哩等中國直播平台合作，藉此讓日本、中國、歐洲及美國地區玩家都能參與今年度的東京電玩展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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