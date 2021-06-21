印度最大線上交易服務Paytm計畫11月掛牌上市

獲得阿里巴巴、Softbank投資，同時在印度有極高市佔使用率的行動支付服務Paytm，計畫在今年11月公開募股上市。而作為掛牌上市計畫的一部分，Paytm將額外發行等值16.1億美元的新股。

在6月初時，Paytm已經向股東及員工證實將申請掛牌上市，並且計畫透過發行新股與出售現有股東股權募集資金，其中預計透過發行新股籌集16.1億美元資金，另外也預期加上1%潛在超額配售股。

目前Paytm公開募股上市計畫原則上已經獲得董事會同意，並且將在7月12日舉辦特別股東大會，預計尋求股東批准上市計畫。

而Paytm申請掛牌上市，預期將成為印度目前最大規模上市計畫，有可能讓Paytm市值增長至250億美元至300億美元規模。

Paytm在印度行動支付服務市場搶下相當大份額，主要競爭對手包含Walmart旗下PhonePe、Google Pay、Amazon Pay，以及WhatsApp Pay，同時在印度與超過2000萬店家合作，每月約完成14億筆線上交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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