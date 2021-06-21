微軟將在次於北美、歐洲地區 恢復提供Xbox Design Lab控制器客製化服務

微軟去年因為準備推出新機與新款控制器，因此讓Xbox Design Lab控制器客製化服務暫停，而在E3 2021延長線上活動中則是宣布將恢復運作消息。

不過，目前Xbox Design Lab控制器客製化服務依然僅在美國、加拿大與部分歐洲市場提供，暫時未在台灣、日本、香港等地區提供服務。

而客製化部分，則涵蓋控制器本體、扳機按鍵、類比搖桿及按鍵等選項，最多可從18種顏色挑選組合，但其中僅白色、紅色、橘色與紫色會因為乾淨成色需求，因此不會像其他顏色會以30%重量比例混用回收塑膠成色。

至於價格方面，一組客製化控制器售價為70美元，並且能在提供服務地區免費運送，額外加上10美元即可加上雷雕刻字。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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