快訊

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

中山大學「課程涼到要蓋被」再生波 學生連署盼部調查

微軟將在次於北美、歐洲地區 恢復提供Xbox Design Lab控制器客製化服務

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟去年因為準備推出新機與新款控制器，因此讓Xbox Design Lab控制器客製化服務暫停，而在E3 2021延長線上活動中則是宣布將恢復運作消息

不過，目前Xbox Design Lab控制器客製化服務依然僅在美國、加拿大與部分歐洲市場提供，暫時未在台灣、日本香港等地區提供服務。

而客製化部分，則涵蓋控制器本體、扳機按鍵、類比搖桿及按鍵等選項，最多可從18種顏色挑選組合，但其中僅白色、紅色、橘色與紫色會因為乾淨成色需求，因此不會像其他顏色會以30%重量比例混用回收塑膠成色。

至於價格方面，一組客製化控制器售價為70美元，並且能在提供服務地區免費運送，額外加上10美元即可加上雷雕刻字。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 日本 加拿大

延伸閱讀

微軟開始要求提供「Windows 11」 ISO檔案載點的網站將內容移除

微軟計畫透過雲端串流 讓既有Xbox One系列也能玩到新機限定遊戲

Xbox成解悶大神 台灣主機上半年銷量年增四倍

Windows 11測試版介面流出！開始功能表移至底部中央 整體採圓弧設計

相關新聞

美國任天堂總裁暗示新款Nintendo Switch Pro 會在「合適」時間點對外公佈

雖然任天堂在今年的E3 2021期間公布硬體，僅一款收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機，並未推出傳聞中的Nintendo Switch Pro。而在後續接受華盛頓郵報訪談時，美國任天堂總裁Doug Bowser則暗示新款Nintendo Switch Pro會在「合適」時間點對外公佈。

微軟將在次於北美、歐洲地區 恢復提供Xbox Design Lab控制器客製化服務

微軟去年因為準備推出新機與新款控制器，因此讓Xbox Design Lab控制器客製化服務暫停，而在E3 2021延長線上活動中則是宣布將恢復運作消息。

印度最大線上交易服務Paytm計畫11月掛牌上市

獲得阿里巴巴、Softbank投資，同時在印度有極高市佔使用率的行動支付服務Paytm，計畫在今年11月公開募股上市。而作為掛牌上市計畫的一部分，Paytm將額外發行等值16.1億美元的新股。

微軟計畫透過雲端串流 讓既有Xbox One系列也能玩到新機限定遊戲

此次E3 2021期間宣布多款遊戲，同時也宣布其中將有多達27款遊戲會在上市當天就登上Xbox Game Pass訂閱服務，微軟顯然也將透過雲端串流方式，讓既有Xbox One系列機種遊玩原本僅在Xbox Series X|S發行遊戲，例如Bethesda Games確定推出全新科幻題材作品《星空》 (Starfield)。

「電子雞」回來了！手錶造型可對話 再續七年級經典回憶

「電子雞」風潮曾經蔚為一時，許多六、七年級生在過去，都曾經歷過那段照顧這隻電子小雞，不時替他清潔，一不小心還會養死翹翹的時光。最近，開發商宣布將推出最新款式的電子雞，除了重溫兒時樂趣之外，還搭載了最新功能。

Netflix確定拍攝以Spotify為主題的原創電視劇 預計明年上映

日前傳出Netflix將拍攝以GameStop股票交易之亂為主題的原創電影後，Netflix稍早則是宣布將拍攝以Spotify為主題的原創電視劇，預計在2022年上映。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。