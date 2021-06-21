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美國任天堂總裁暗示新款Nintendo Switch Pro 會在「合適」時間點對外公佈

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然任天堂在今年的E3 2021期間公布硬體，僅一款收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機，並未推出傳聞中的Nintendo Switch Pro。而在後續接受華盛頓郵報訪談時，美國任天堂總裁Doug Bowser則暗示新款Nintendo Switch Pro會在「合適」時間點對外公佈。

實際上，先前任天堂社長古川俊太郎也曾透露新款遊戲主機並不會太快推出，但市場預期最快會在今年底以前公布，藉此跟進聖誕節購物熱潮。

而在接受訪談中，Doug Bowser更強調任天堂藉由Nintendo Switch改變遊戲主機遊玩體驗，並且創造全新遊玩樂趣。不少市場看法認為，雖然Nintendo Switch硬體規格不比Sony PlayStation、微軟Xbox，卻能藉由結合掌機、遊戲主機，以及過往Nintendo Wii般遊玩體驗，更加入觸控、紅外線等直覺互動，讓玩家能更容易融入遊玩樂趣。

不過，Doug Bowser並未透露新款遊戲主機具體名稱，僅說明新機會在合適時間點對外公布。

目前任天堂似乎不急著推出新款遊戲主機，除了可能基於目前關鍵元件供應仍吃緊，同時現有Nintendo Switch仍有一定銷售表現，特別在近期疫情影響之下，更進一步推動Nintendo Switch銷量成長，因此讓任天堂尚未計畫藉由新機刺激購機需求。

任天堂從2017年正式推出第一款Nintendo Switch，後續僅推出電池容量更新版本，以及左右Joy-Con控制手把不可拆卸版本，便憑藉自家包含《超級瑪利歐》、《動物森友會》、《薩爾達傳說》等作品持續累積支持人氣，並且大幅推動Nintendo Switch系列機種銷量，更一舉超越過往Nintendo Wii等機種銷售紀錄。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華盛頓郵報 疫情

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