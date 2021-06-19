微軟計畫透過雲端串流 讓既有Xbox One系列也能玩到新機限定遊戲
此次E3 2021期間宣布多款遊戲，同時也宣布其中將有多達27款遊戲會在上市當天就登上Xbox Game Pass訂閱服務，微軟顯然也將透過雲端串流方式，讓既有Xbox One系列機種遊玩原本僅在Xbox Series X|S發行遊戲，例如Bethesda Games確定推出全新科幻題材作品《星空》 (Starfield)。
實際上，這樣的作法並不意外，畢竟微軟先前已經開放手機、平板等裝置以雲端串流方式遊玩遊戲，甚至也計畫與電視品牌合作，讓使用者能透過電視連接控制器，並且登入個人帳號即可遊玩，因此透過既有Xbox One系列機種遊玩也相當合理。
這樣的作法除了可持續延長既有Xbox One系列機種銷售使用週期，同時也能緩解Xbox Series X|S仍受限供貨不足問題。
而就微軟目前作法，雖然計畫透過雲端串接更多遊玩體驗，但強調本身還是會強化遊戲主機為主的發展策略，並且確認未來將以每季至少會有一款微軟原創遊戲推出形式，持續擴充Xbox Game Pass遊戲庫內容。
同時，藉由Xbox Game Pass訂閱服務，以及包含在Xbox Game Pass Ultimate訂閱項目內的雲端串流遊玩服務，微軟明顯順利吸引更多玩家加入，甚至連過往發展處於弱勢的日本市場，近期也出現玩家人數明顯增長趨勢，因此也讓過去發展處於強勢的PlayStation感覺到壓力存在。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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