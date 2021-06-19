騰訊與寶可夢公司合作的團隊策略對戰遊戲《寶可夢大集結》最快7月推出
去年由騰訊與寶可夢公司 (Pokémon Company)共同宣布合作的團隊策略對戰遊戲《寶可夢大集結》 (Pokémon UNITE)，確定將在Nintendo Switch平台，以及iOS與Android平台推出。
而在稍早公布消息中，更透過預告影片詮釋遊戲玩法，並且透過將可讓玩家體驗團戰樂趣，同時也確認Nintendo Switch平台將會在今年7月推出，而iOS與Android平台版本則會在9月提供下載遊玩。
《寶可夢大集結》由騰訊遊戲旗下天美工作室群與寶可夢公司共同開發，同時也是《寶可夢》系列首款團隊策略對戰遊戲作品，並且將以免費遊玩形式提供使用，更強調此款遊戲具備初次遊玩也能輕鬆遊玩，以及反覆遊玩會更有趣的遊戲性。
遊戲中將由玩家以5對5形式進行團戰，並且在限制時間內筆對手取得更多分數即可獲勝，同時也必須在遊玩過程中協助隊友，以及透過捕捉寶可夢，使其等級提昇、進化，或是擊倒對方持有寶可夢。
雖然強調必須搭配網路連線遊玩，但在Nintendo Switch平台上的《寶可夢大集結》，即便未加入Nintendo Switch Online付費訂閱服務，依然可以透過網路連線資源進行遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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