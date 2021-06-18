迪士尼表示 目前並未計畫推出以廣告支撐播放的串流影音服務

與蘋果、Netflix提供串流影音服務一樣，迪士尼表示目前旗下串流影音服務Disney+仍未有計畫推出以廣告支撐播放版本。

現任迪士尼執行長Bob Chapek在稍早受訪時表示，目前藉由按月訂閱使用Disney+依然持續吸引不少消費者使用，因此暫時並未考慮推出以廣告支撐播放模式，同時也未考慮推出價格更低版本刺激消費市場。

不過，Bob Chapek也未否認諸如Hulu、Sling TV或HBO Max透過廣告支撐播放模式所帶來效益，但強調此類模式並非Disney+服務現階段考慮方向。

以目前諸多串流影音服務營運模式來看，諸如蘋果、Netflix及Disney+等服務，主要是透過收錄內容吸引消費者使用，而內容是否有足夠吸引力，則取決在收錄內容豐富程度，或是原創內容或獨佔內容是否能說服消費者付費訂閱。

而在越來越多中國境內影音服務開始以廣告形式支撐觀看，並且透過付費會員權益區隔觀看體驗，例如讓付費會員可以更快觀看特定內容，或是獲得觀看更多內容的權益，似乎也開始改變美國許多串流影音服務運作模式，甚至未來也可能出現付費訂閱之後仍有可能出現廣告內容，藉此支撐串流影音播放服務背後營運成本。

目前迪士尼並未計畫調整其串流影音服務收費運作模式，但未來除了因應觀看人數持續成長必須調漲收費價格，更有可能透過其他方式回收成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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