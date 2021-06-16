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任天堂公布多款遊戲新作 擴大Nintendo Switch遊玩樂趣
在此次「Nintendo Direct | E3 2021」直播發表會中，任天堂也宣布諸多遊戲更新與新作消息，其中包含2014年在Nintendo Wii U平台推出的和風恐怖冒險遊戲《零 ～濡鴉之巫女～》、精選歷代派對遊戲的《瑪利歐派對 超級巨星》，以及《超級機器人大戰》系列30周年紀念新作《超級機器人大戰30》、《真‧女神轉生V》等遊戲都會登上Nintendo Switch。
而此次更新內容中，同時也確認宣布著名對戰格鬥遊戲《鐵拳》的角色「三島一八」將會在《任天堂明星大亂鬥 特別版》登場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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