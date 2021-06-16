任天堂揭曉2D新作《銀河戰士：恐懼》 預計10月8日推出

任天堂宣布將推出2D版《銀河戰士》系列新作《銀河戰士：恐懼》 (メトロイド ドレッド / Metroid Dread)，預計在今年10月8日於Nintendo Switch平台推出。

《銀河戰士：恐懼》將以探索及恐懼為主題，同時也是距離前作19年後推出全新作品。

目前《銀河戰士：恐懼》已經開放透過Nintendo eShop預購，同時任天堂也預計在10月8日當天同步推出包含美術設定集等物品的《銀河戰士：恐懼 特別版》組合，另外當天也會同步推出新款amiibo「薩姆斯」與「E.M.M.I.」，並且能與遊戲內容連動。

而任天堂也透露新作《銀河戰士 Prime 4》已經進入積極開發階段，在先前說法則是表示原本開發成果不如預期，因此將由原本製作團隊重新打造，使得原訂上市時程延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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