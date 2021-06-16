任天堂揭曉《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品 以天空浮島為舞台

在稍早舉辦的「Nintendo Direct | E3 2021」直播發表會中，任天堂公布《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，並且釋出預告影片內容。

影片中可以看見新作將以天空浮島為舞台，同時林克將運用古代文明打造的神祕護手，並且透過各種能力對抗摩物，並且探索天空浮島秘密。

目前任天堂尚未確認《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品正式名稱，同時也僅確認遊戲將在2022年推出消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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