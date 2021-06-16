聽新聞
test
0:00 / 0:00
收錄四款經典《薩爾達》遊戲的Game & Watch掌機亮相
除了公布以天空浮島為舞台的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，任天堂在「Nintendo Direct | E3 2021」直播發表會中，同時也公布與光榮特庫摩合作打造的《薩爾達無雙 災厄啟示錄》第一波擴充票內容，並且宣布推出收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機。
第一波擴充票內容「古代的鼓動」將於6月18日釋出，而第二波擴充票內容「追憶的守護者」則預計在11月底前釋出。
在此次直播發表會中，任天堂也釋出第一波擴充票內容「古代的鼓動」預告影片內容。
此外，任天堂也宣布推出收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機，分別收錄在經典紅白機推出的《薩爾達傳說》、《林克的冒險》，以及在Gameboy推出的《薩爾達傳說 織夢島》，並且將Game & Watch掌機內收錄《VERMIN》打地鼠遊戲改為以林克為設計版本，同時掌機配色也換上《薩爾達》系列遊戲代表綠色，而內建時鐘及碼錶介面也能進行遊玩，預計在今年11月18日推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
蘋果新品速報
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds開放預購
▪蘋果防丟神器AirTag開箱實測！安裝設定、換電池超簡單上手
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
▪Apple Watch Series 7 未來能測體溫、血糖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言