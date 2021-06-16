收錄四款經典《薩爾達》遊戲的Game & Watch掌機亮相

除了公布以天空浮島為舞台的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，任天堂在「Nintendo Direct | E3 2021」直播發表會中，同時也公布與光榮特庫摩合作打造的《薩爾達無雙 災厄啟示錄》第一波擴充票內容，並且宣布推出收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機。

第一波擴充票內容「古代的鼓動」將於6月18日釋出，而第二波擴充票內容「追憶的守護者」則預計在11月底前釋出。

在此次直播發表會中，任天堂也釋出第一波擴充票內容「古代的鼓動」預告影片內容。

此外，任天堂也宣布推出收錄四款經典《薩爾達》系列遊戲作品的Game & Watch掌機，分別收錄在經典紅白機推出的《薩爾達傳說》、《林克的冒險》，以及在Gameboy推出的《薩爾達傳說 織夢島》，並且將Game & Watch掌機內收錄《VERMIN》打地鼠遊戲改為以林克為設計版本，同時掌機配色也換上《薩爾達》系列遊戲代表綠色，而內建時鐘及碼錶介面也能進行遊玩，預計在今年11月18日推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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