Netflix確定拍攝以Spotify為主題的原創電視劇 預計明年上映

日前傳出Netflix將拍攝以GameStop股票交易之亂為主題的原創電影後，Netflix稍早則是宣布將拍攝以Spotify為主題的原創電視劇，預計在2022年上映。

Netflix表示，此部原創電視劇將以Spotify兩位創辦人Daniel Ek及Martin Lorentzon故事為基礎，但在電視劇內容則會加入虛構改編故事，主要會以瑞典商業記者Sven Carlsson與Jonas Leijonhufvud著作《Spotify Untold》為基礎，其中包含Spotify與蘋果在串流音樂服務對抗的戲劇般發展。

同時，考量Spotify是從瑞典發跡，並且逐漸成為全球普遍使用的串流音樂服務，因此目前演出角色均來自瑞典，包含過去演出《維京》，將飾演Daniel Ek的Edvin Endre，而曾演出《最後的王國》的Christian Hillborg則將飾演Spotify共同創辦人Martin Lorentzon，至於曾演出《瑞典特警》、《熊鎮》，並且將在此部原創電視劇飾演環球唱片瑞典總經理暨Spotify早期支持者Per Sundin的Ulf Stenberg。

而過去擔任Spotify法律顧問的Petra Hansson，則由同樣在Netflix播放電視劇《反叛的愛》演員Gizem Erdogan飾演，前Spotify技術長Andreas Ehn，將由曾演出《鵝媽媽》的Joel Lützow飾演。

▲左起：Edvin Endre、Ulf Stenberg、Gizem Erdogan、Joel Lützow、Christian Hillborg

在說明中，Netflix強調所有故事內容都是建構在虛構情節，僅部分主軸會以真實發生故事演出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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