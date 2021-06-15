寶可夢開發商Niantic全新AR手遊《變形金剛：重金屬》 與博派一同對抗狂派

Niantic宣布與孩之寶、TOMY共同合作，開發以《變形金剛》為主題的手機遊戲《變形金剛：重金屬》 (Transformers:Heavy Metal)，將透過Niantic Lightship擴增實境開發平台打造，藉此將柯博文與大黃蜂帶到真實世界。

此款遊戲將由孩之寶授權，並且由西雅圖開發商Very Very Spaceship負責打造，由TOMY於日本市場發行，目前已經開放預先登記。

透過Niantic Lightship擴增實境開發平台，將可讓《變形金剛》系列角色以擴增實境形式，透過手機與真實世界結合呈現，並且實現大型機器人戰鬥及互動體驗。

在遊戲中，玩家將成為「守護者網路」 (Guardian Network)的一分子，並且代表人類與博派聯手，並且奮戰對抗狂派。身為守護者，玩家必須發掘地球上的隱藏區域尋找資源，並且單槍匹馬或與朋友合作，在回合制戰鬥中和狂派對戰。

《變形金剛：重金屬》預計在今年下半年正式推出，並且會在近期內先於特定市場進行試營運階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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