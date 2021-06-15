《Final Fantasy》系列6款經典作品 將以「畫素等級」重製
除了宣布推出《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》，Square Enix更進一步確認將再次重製《Final Fantasy》至《Final Fantasy VI》等6款經典作品。
依照Square Enix表示，此次重製將會以畫素等級般製作，但顯然並非像是《Final Fantasy VII》是以完全重製般打造，可能會是以先前重製版本提高解析度等設計為主。
Square Enix目前並未透露具體細節，但確認重製作品將會在近期內於Steam平台推出，同時也會對應iOS與Android平台遊玩。
The Final Fantasy Pixel Remaster series sees the first six incredible adventures get a pixel-perfect makeover.
Each #FinalFantasy title will release individually, and will be coming soon to Steam and mobile platforms. pic.twitter.com/QKEbKFV8aw
— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) June 13, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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