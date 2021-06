《Final Fantasy》系列6款經典作品 將以「畫素等級」重製

除了宣布推出《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》,Square Enix更進一步確認將再次重製《Final Fantasy》至《Final Fantasy VI》等6款經典作品。

依照Square Enix表示,此次重製將會以畫素等級般製作,但顯然並非像是《Final Fantasy VII》是以完全重製般打造,可能會是以先前重製版本提高解析度等設計為主。

Square Enix目前並未透露具體細節,但確認重製作品將會在近期內於Steam平台推出,同時也會對應iOS與Android平台遊玩。

The Final Fantasy Pixel Remaster series sees the first six incredible adventures get a pixel-perfect makeover.

Each #FinalFantasy title will release individually, and will be coming soon to Steam and mobile platforms. pic.twitter.com/QKEbKFV8aw

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) June 13, 2021