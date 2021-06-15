快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

《漫威星際異攻隊》改編遊戲將於10月登場 扮演星爵招惹麻煩

聯合新聞網 / 楊又肇

Square Enix宣布，將由旗下Eidos蒙特婁遊戲工作室打造以漫威超級英雄漫畫改編動作冒險遊戲《漫威星際異攻隊》 (Marvel’s Guardians of the Galaxy)，預計在今年10月26日登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S，以及PC平台。

《漫威星際異攻隊》將以動作冒險遊戲形式呈現，並且以全新角度詮釋《星際異攻隊》的故事，同時將由玩家扮演星爵，在異特攻隊夥伴協助下展開爆炸性劇情。

遊戲以異特攻隊成立未滿一年的時空背景為設定，並且描述成員原本計畫獵捕值錢怪物，藉此大撈一筆的情況下，卻又再次惹上麻煩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

爆炸 漫威

延伸閱讀

已卸任「前美國隊長」40大壽 「索爾」、「星爵」同賀

《虹彩六號：撤離禁區》公布具體遊戲細節 將於9/16正式推出

《Just Dance 舞力全開 2022》將於11/4推出 與著名歌手、舞者合作新歌曲內容

以電影內容改編 《阿凡達：潘朵拉邊境》將呈現潘朵拉全新面貌

相關新聞

《Final Fantasy》系列6款經典作品 將以「畫素等級」重製

除了宣布推出《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》，Square Enix更進一步確認將再次重製《Final Fantasy》至《Final Fantasy VI》等6款經典作品。

寶可夢開發商Niantic全新AR手遊《變形金剛：重金屬》 與博派一同對抗狂派

Niantic宣布與孩之寶、TOMY共同合作，開發以《變形金剛》為主題的手機遊戲《變形金剛：重金屬》 (Transformers:Heavy Metal)，將透過Niantic Lightship擴增實境開發平台打造，藉此將柯博文與大黃蜂帶到真實世界。

Ubisoft針對《刺客教條：維京紀元》、《虹彩六號：圍攻行動》等遊戲釋出更新

除了公布諸多新作消息，Ubisoft在稍早舉辦的Ubisoft Forward線上發表活動，更針對《刺客教條：維京紀元》、《英靈神殿大亂鬥》、《飆酷車神》、《賽道狂飆》，以及《虹彩六號：圍攻行動》等已經發行遊戲公布更新內容，以及追加更新項目。

《虹彩六號：撤離禁區》公布具體遊戲細節 將於9/16正式推出

在Ubisoft Forward線上發表內容中，Ubisoft正式公布《虹彩六號：撤離禁區》 (Rainbow Six Extraction)遊戲細節，預計在9月16日於Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5與PlayStation 4，以及PC平台推出。

《Just Dance 舞力全開 2022》將於11/4推出 與著名歌手、舞者合作新歌曲內容

Ubisoft宣布將在今年11月4日推出全新音樂遊戲《Just Dance 舞力全開 2022》，預計在Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One與Xbox Series X|S，另外更與著名歌手、舞者暨編舞家Todrick Hall合作，針對此次新作創作個人知名歌曲「Nails, Hair, Hips, Heels」全新版本。

50人同時上線挑戰極限運動！《極限共和國》確認9/16正式推出

去年公布的大型多人戶外運動遊戲《極限共和國》 (Riders Republic)，在此次以線上形式舉辦的Ubisoft Forward公布實機遊玩影片，同時確認將在9月2日正式推出PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One與PC平台推出，並且從即日起開放預購，更提供參加即將登場的Beta測試機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。