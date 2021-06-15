《漫威星際異攻隊》改編遊戲將於10月登場 扮演星爵招惹麻煩
Square Enix宣布，將由旗下Eidos蒙特婁遊戲工作室打造以漫威超級英雄漫畫改編動作冒險遊戲《漫威星際異攻隊》 (Marvel’s Guardians of the Galaxy)，預計在今年10月26日登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S，以及PC平台。
《漫威星際異攻隊》將以動作冒險遊戲形式呈現，並且以全新角度詮釋《星際異攻隊》的故事，同時將由玩家扮演星爵，在異特攻隊夥伴協助下展開爆炸性劇情。
遊戲以異特攻隊成立未滿一年的時空背景為設定，並且描述成員原本計畫獵捕值錢怪物，藉此大撈一筆的情況下，卻又再次惹上麻煩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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