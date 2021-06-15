白金工作室製作的《巴比倫的殞落》開啟封測 支援1-4人同時遊玩

最早在2018年E3活動上揭曉，並且由Square Enix與白金工作室 (Platinum Games)合作打造的動作遊戲《巴比倫的殞落》 (Babyylon's Fall)，在此次線上活動中確認將以1-4人遊玩，將從即日起開放封測申請。

玩家在遊戲中扮演背負特殊設備「機棺」 (ギデオンコフィン)的「哨士」 (センチネル)，並且挑戰巨塔「巴比倫」 (バビロン)。除了可以透過雙手持武器攻擊，還可以透過「機棺」額外裝載兩種武器，藉此擴展攻擊能力。

此次宣布消息除了確認將支援1-4人遊玩模式，更確認遊戲上市後將定期更新，讓玩家可以持續遊玩追加遊戲章節，同時無需支付額外費用。

而白金工作室更強調本作將可讓玩家體驗如同《尼爾：自動人形》等遊戲中遊玩動作性表現，並且以爽快劈砍 (Hack & Slash)遊戲形式呈現。另外，遊戲將以「畫筆風格」 (brushwork style)呈現，藉此詮釋帶有中世紀油畫美感的獨特幻想世界觀。

《巴比倫的殞落》預計在PlayStation 4、PlayStation 5與PC平台推出，目前也確認從即日起開放封測申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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