白金工作室製作的《巴比倫的殞落》開啟封測 支援1-4人同時遊玩
最早在2018年E3活動上揭曉，並且由Square Enix與白金工作室 (Platinum Games)合作打造的動作遊戲《巴比倫的殞落》 (Babyylon's Fall)，在此次線上活動中確認將以1-4人遊玩，將從即日起開放封測申請。
玩家在遊戲中扮演背負特殊設備「機棺」 (ギデオンコフィン)的「哨士」 (センチネル)，並且挑戰巨塔「巴比倫」 (バビロン)。除了可以透過雙手持武器攻擊，還可以透過「機棺」額外裝載兩種武器，藉此擴展攻擊能力。
此次宣布消息除了確認將支援1-4人遊玩模式，更確認遊戲上市後將定期更新，讓玩家可以持續遊玩追加遊戲章節，同時無需支付額外費用。
而白金工作室更強調本作將可讓玩家體驗如同《尼爾：自動人形》等遊戲中遊玩動作性表現，並且以爽快劈砍 (Hack & Slash)遊戲形式呈現。另外，遊戲將以「畫筆風格」 (brushwork style)呈現，藉此詮釋帶有中世紀油畫美感的獨特幻想世界觀。
《巴比倫的殞落》預計在PlayStation 4、PlayStation 5與PC平台推出，目前也確認從即日起開放封測申請。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
蘋果新品速報
▪蘋果iPhone 13系列 現身歐盟EEC資料庫
▪他把AirTag戴狗狗身上！2個小時後悲劇上演網友笑翻
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
▪macOS Monterey「閹割版」？部分新功能不會更新在舊款Intel機型
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言