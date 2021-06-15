《奇異人生：本色》揭曉 透過「同理心」能力探索小鎮秘密

由Dontnod娛樂開發，Square Enix發行的《奇異人生：本色》 (Life is Strange:True Colors)，稍早在線上活動中揭曉遊戲預告內容。

《奇異人生：本色》故事設定在Haven Springs小鎮，並且由玩家扮演名為Alex Chen，同時具備可感受、吸收他人情緒的「同理心」能力，並且能將情緒以顏色區別的主角。

而遊戲過程中，玩家必須操作Alex Chen探索哥哥在可疑事故中身亡原因，並且探索小鎮上的祕密，同時過程中將會改變Alex Chen使用「同理心」能力結果，進而影響遊戲走向。

遊戲將會在今年9月10日登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC平台，以及Google Stadia串流遊戲服務。

《奇妙人生》系列將推出高畫質重製版本

此外，先前已經推出的《奇妙人生》系列，此次也確認將推出高畫質重製版本，預計在PlayStation 4、Xbox One與PC平台推出，預計收錄《奇妙人生》和《奇妙人生：風暴之前》遊戲內容，並且將人物與環境視覺效果大幅提昇，同時也將針對《奇妙人生》採用完整臉部表情捕捉，以及改善角色動畫呈現效果，另外也針對遊戲解謎部分行更新及改善。

《奇妙人生》系列高畫質重製版本預計在9月30日推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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