Square Enix攜手光榮特庫摩打造全新動作遊戲《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》

Square Enix在稍早舉辦的線上發表活動中，宣布與光榮特庫摩旗下Team NINJA工作室合作，將打造全新動作遊戲《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》 (Stranger of Paradise Final Fantasy Origin)。

新作預計在2022年正式推出，並且將在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S與Xbox One，以及PC平台推出，並且將在6月14日至24日間於PlayStation 5平台釋出試玩版本。

而從此次公布預告影片內容，可以確定此次新作將採用《Final Fantasy》系列元素，加上《仁王》系列的動作遊玩元素，藉此呈現截然不同的遊玩風格，並且由過去《Final Fantasy》系列製作總監野村哲也及編劇野島一成帶領製作，並且與Team NINJA工作室共同開發。

由於預告影片中出現光之戰士、混沌，同時也與第一款《Final Fantasy》遊戲諸多元素相同，因此推測此次遊戲將採用相同世界觀設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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