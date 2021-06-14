Ubisoft再次與任天堂合作《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》 2022登上Nintendo Switch平台

繼過往與任天堂合作內容，Ubisoft在稍早舉辦的Ubisoft Forward線上發表內容宣布再次攜手任天堂，預計推出策略角色扮演遊戲《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》 (Mario + Rabbids Sparks of Hope)，預計登上Nintendo Switch平台。

《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》是過往Ubisoft與任天堂合作《瑪利歐+瘋狂兔子》系列新作，將由玩家在闖蕩銀河系的旅程中，與瑪利歐、路易吉、碧姬公主、兔子碧姬、兔子路易吉等夥伴組隊探索各個星球。

玩家將從9名角色選擇3名與自己組成隊伍，並且在探索過程中打造熟悉的敵人與新登場頭目，並且透過小夥伴Spark獨特能力協助過關，包含衝撞敵人、輔助跳躍或隱藏在掩蔽物後等。

而跟先前推出作品相同，《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》同樣採回合制的策略遊玩模式，讓玩家在每一回合內構思擊退敵人最佳安排，並且在闖關過程中拯救10個Spark獲取不同能力。

Ubisoft預計在2022年正式推出《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》，並且將登上Nintendo Switch平台，分別對應繁體中文、英文、法文、德文、義大利文及西班牙文等語言介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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