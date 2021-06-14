Ubisoft推出訂閱服務《搖滾史密斯+》 透過喜好歌曲學習彈奏吉他或貝斯

針對過去推出的音樂遊戲系列《搖滾史密斯》，Ubisoft在Ubisoft Forward線上發表活動宣布推出訂閱服務《搖滾史密斯+》 (Rocksmith+)，讓玩家可以透過喜好歌曲學習彈奏吉他或貝斯。

此項服務預計在今年秋季推出，並且可透過北美官網申請PC版封測資格。

《搖滾史密斯+》訂閱服務能與吉他、電吉他或貝斯相容，初期將會提供數千首歌曲，並且在日後將收錄歌曲增加至數百萬首規模，並且涵蓋搖滾、古典、獨立、嘻哈、流行、金屬、鄉村、拉丁、節奏藍調等音樂風格，讓玩家可以透過原本編曲演奏方式學習，讓玩家可隨著和弦學習演奏。

《搖滾史密斯+》是由Ubisoft舊金山工作室打造，過去也曾負責製作《搖滾史密斯》系列內容，同時也標榜《搖滾史密斯+》是目前唯一使用官方授權歌曲，以及可即時回饋的互動式音樂學習訂閱服務，讓玩家可以正確學習彈奏技法、音樂理論，以及樂器保養等知識。

藉由「Rocksmith+ Connect」APP將手機當做麥克風，或是直接透過遊戲主機收音，即可進行演奏練習，而透過全新內容產生系統「Rocksmith Workshop」，亦可讓使用者透過授權歌曲清單中增加編曲內容，並且透過線上社群分享使用，而編曲內容也會透過線上社群共同把關。

《搖滾史密斯+》訂閱服務將會先在北美官網開放封測，預計今年秋季於Xbox Series X|S、PlayStation 5、Xbox One與PlayStation 4等遊戲平台推出，未來也會推出iOS與Android平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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