50人同時上線挑戰極限運動！《極限共和國》確認9/16正式推出

去年公布的大型多人戶外運動遊戲《極限共和國》 (Riders Republic)，在此次以線上形式舉辦的Ubisoft Forward公布實機遊玩影片，同時確認將在9月2日正式推出PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One與PC平台推出，並且從即日起開放預購，更提供參加即將登場的Beta測試機會。

《極限共和國》由Ubisoft安錫工作室開發，讓玩家可在遊戲內體驗自行車、雙板滑雪、單板滑雪、飛鼠裝或火箭飛鼠裝等運動項目，並且能與其他玩家交流、競賽和大秀特技。

而遊戲中將可窺見美國國家公園、布萊斯峽谷、優勝美地谷、巨杉公園、錫安、峽谷地、猛獁山和大提頓等景象，同時也能與眾多知名戶外運動贊助商簽約合作，並且搶下世界排名。

同時，玩家將可透過超過50名玩家參與的大規模競速，或是透過6對6的特技戰進行挑戰，另外也能在12人參與的無限制賽事挑戰對手，而多人競賽則可與一流運動員競爭分組排名，或是透過對戰模式與好友較勁。

Ubisoft表示，《極限共和國》將能在PlayStation 5或Xbox Series X以4K 60FPS形式呈現50名玩家多人遊玩畫面，並且支援跨平台、跨世代裝置遊玩，更可讓Xbox One或PlayStation 4平台版本免費升級至Xbox Seris X|S、PlayStation 5平台版本，並且能透過Ubisoft Connect保存所有平台上的遊玩進度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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