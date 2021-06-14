《極地戰嚎6》公布電影式預告 將可透過季票內容扮演反派角色

日前已經確認將在10月7日推出的《極地戰嚎6》，此次在Ubisoft Forward線上發表活動公布全新電影式預告片，並且公布遊戲推出後的季票內容細節。

此次公布電影式預告片，闡述主角丹尼．羅哈斯與亞拉獨裁者安東．卡斯迪路初次相遇過程。

而預計在遊戲上事後推出的季票內容，則可讓玩家切換遊玩觀點，將扮演遊戲中惡名昭彰的反派角色：范斯．蒙特奈葛、貝根．明和約瑟夫．席德，讓玩家深入了解這些反派人物心理，並且揭開他們的背景故事，另外也將藉由受Roguelite類型啟發的全新遊戲體驗，讓玩家變得足夠強大，藉此通過反派角色心理的多層級考驗。

擁有季票的玩家更可獲得廣獲好評的《極地戰嚎3：血龍》 (主機版玩家可獲得《極地戰嚎 3：血龍 經典版》)，讓玩家穿越時空扮演半人半機器的雷克斯．寇特中士，打倒先前指揮官和他那無情的殺手機械軍團。除了《極地戰嚎3：血龍》外，玩家還可獲得「血龍套組」，內含七項可在《極地戰嚎6》主遊戲裡可使用物品。

季票內容將包含在《極地戰嚎6》黃金版和終極版中，玩家也能另外單獨購買，分別包含以下內容：

．擴充內容第1章：「范斯：瘋狂」

．擴充內容第2章：「貝根：控制」

．擴充內容第3章：「約瑟夫：世界崩壞」

．《極地戰嚎3：血龍》

其中，「血龍套組」包含：

．1件服裝：血龍裝備套組

．2件武器：AJM 9和眼鏡蛇加農炮

．1部載具：奧米伽執法者

．1件武器飾品：殺星

．1頭雇傭猛獸：K-9000

．1個載具用迷你裝飾：迷你血龍

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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