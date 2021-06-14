以電影內容改編 《阿凡達：潘朵拉邊境》將呈現潘朵拉全新面貌
在Ubisoft Forward線上發表活動中，Ubisoft公布以Snowdrop遊戲引擎開發、並且以電影《阿凡達》改編的第一人稱動作冒險遊戲《阿凡達：潘朵拉邊境》 (Avatar: Frontiers of Pandora)，預計在2022年於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台上推出。
《阿凡達：潘朵拉邊境》由Ubisoft旗下遊戲工作室Massive Entertainment，共同攜手曾經製作電影《阿凡達》的美國電影製作公司光影風暴娛樂 (Lightstorm Entertainment)，以及迪士尼共同開發，將針對PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台特性打造，並且將以開放世界架構繞玩家受栩栩如真的潘朵拉景象。
玩家將在此獨立外傳遊戲故事中扮演納美人，並且橫跨潘朵拉無人見過的地區－「西部邊境」，除了將探索有著獨特生物與新角色的生意盎然世界，同時也須擊退威脅這個世界的RDA (資源開發總署)部隊。
遊戲將以第一人稱動作冒險形式呈現，預計在2022年正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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