《Just Dance 舞力全開 2022》將於11/4推出 與著名歌手、舞者合作新歌曲內容
Ubisoft宣布將在今年11月4日推出全新音樂遊戲《Just Dance 舞力全開 2022》，預計在Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One與Xbox Series X|S，另外更與著名歌手、舞者暨編舞家Todrick Hall合作，針對此次新作創作個人知名歌曲「Nails, Hair, Hips, Heels」全新版本。
依照Ubisoft說明，此次推出的《Just Dance 舞力全開 2022》除了追加40首全新歌曲，更計畫透過熱門歌曲與網路迷因強化玩家舞技，同時目前《Just Dance 舞力全開》系列在全球已經吸引超過1.38億名玩家，累積銷售量超過8000萬套。
追加新歌曲內容之外，玩家也能透過經典揮汗模式燃燒卡路里，或是透過合作模式讓玩家與好友組隊遊玩，另外也能透過快速遊玩模式隨機挑戰舞曲，甚至也能透過世界舞池模式與全球玩家挑戰。
而跟過往設計相同，《Just Dance 舞力全開 2022》也能透過在手機上安裝「Just Dance Controller」App，直接將手機當做控制器與計分裝置，並且讓最多6名玩家可以一同遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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