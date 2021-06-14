《虹彩六號：撤離禁區》公布具體遊戲細節 將於9/16正式推出
在Ubisoft Forward線上發表內容中，Ubisoft正式公布《虹彩六號：撤離禁區》 (Rainbow Six Extraction)遊戲細節，預計在9月16日於Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5與PlayStation 4，以及PC平台推出。
《虹彩六號：撤離禁區》最早在2019年E3上揭曉，並且在稍早正名為《虹彩六號：撤離禁區》 (原本以《虹彩六號：隔離禁區》 (Tom Clancy Rainbow Six Quarantine)為稱)，採多人組隊的PvE遊玩模式。
遊戲故事描述虹彩小隊幹員在REACT旗幟下一同行動，深入隔離禁區面對感染人類的外星寄生物威脅，並且不計一切阻止其散播，玩家可以從18名幹員選出3名小隊成員，並且對抗持續演化的外星威脅「古菌體」。每名幹員均有各自專屬裝備、武器和能力，並且可在12張地圖裡對抗10種古菌體威脅，而這些地圖將分布在美國境內4個區域，將隨著玩家遊玩推進提高難度。
同時，玩家在完成圍堵區域任務後，可以選擇讓小隊撤離，並且獲得累積獎勵，或是進一步深入圍堵區域迎戰敵人。而若玩家在遊玩過程失去一名幹員，則必須組織小隊進行救援，以利找回失蹤幹員。
另外，如果玩家同時擁有《虹彩六號：撤離禁區》與《虹彩六號：圍攻行動》，即可在後者遊戲中解鎖全部18名《撤離禁區》幹員，同時在兩款遊戲內獲得「聯合前線」外觀物品同捆組。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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