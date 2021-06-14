Ubisoft針對《刺客教條：維京紀元》、《虹彩六號：圍攻行動》等遊戲釋出更新

除了公布諸多新作消息，Ubisoft在稍早舉辦的Ubisoft Forward線上發表活動，更針對《刺客教條：維京紀元》、《英靈神殿大亂鬥》、《飆酷車神》、《賽道狂飆》，以及《虹彩六號：圍攻行動》等已經發行遊戲公布更新內容，以及追加更新項目。

《刺客教條：維京紀元》

在《刺客教條：維京紀元》推出即將滿一年之際，玩家除了可以遊玩近期推出的「德魯伊之怒」擴充內容，接下來還能遊玩第二個擴充內容「巴黎圍城戰」，並且透過《發現之旅：維京時代》認識這個時期的歷史。

「巴黎圍城戰」將在今年夏天稍晚時候推出，並且以法蘭克為舞台，讓埃沃爾踏上穿梭法國鄉間、充滿扣人心弦任務的危險道路，邁向維京歷史上最聲名狼藉的征服戰。玩家將可透過新武器、新能力、新裝備和新技能，並且對抗全新類型敵人，同時也將帶回黑盒子滲透任務，讓玩家自由選擇消滅指定目標的最佳方式。

另外，《刺客教條：維京紀元》將繼續為所有玩家提供免費活動與更新，包括目前已經透過Ubisoft Connect提供的「貝辛姆服裝」，以及備受期待、將在未來幾週裡推出的單手劍。而秋季預計威出的《發現之旅：維京時代》，則可讓玩家在《發現之旅：古埃及》、《發現之旅：古希臘》之後，進一步探索維京時代。

而在最後，Ubisoft Forward更釋出呈現戲劇性景觀與神祕入口的圖片，藉此暗示埃沃爾的旅程尚未結束。

在此次活動中，Ubisoft也展示全新Animus收藏系列與刺客大師埃齊歐公仔，預定9月發售。

《英靈神殿大亂鬥》

針對《英靈神殿大亂鬥》更新部分，Ubisoft確認將與美國ViacomCBS合作追加尼克兒童頻道 (Nickelodeon)播放的《忍者龜》系列角色，包含李奧納多、拉斐爾、多納太羅和米開朗基羅都將於6月16日跨界加入《英靈神殿大亂鬥》遊戲。

同時，遊戲也將追加「團隊戰」 (Crew Battles)全新遊戲模式，並且提供許瑞德 (Shredder)和腳族 (Foot Clan)現身的全新擊落效果，另外也會加入有斯普林特師傅 (Master Splinter)和凱西·瓊斯 (Casey Jones)登場的《忍者龜》絕招攻擊。

地圖資料則會加入描繪《忍者龜》綠色下水道的新地圖，並且提供「自由對戰」 (Free-For-All)與「1對1」 (1 v 1)兩種版本可供選擇，其他則會加入包含腳族標誌、克朗 (Krang)、電子圓宮(Technodrome)，以及呈現所有忍者龜面孔的動畫頭像。

《飆酷車神》

Ubisoft宣布《飆酷車神》系列達成玩家人數突破3000萬人里程碑，為了慶祝此里程碑，將開放玩家在6月30日以前以1點Crew點數取得Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020車款，同時也因應《飆酷車神2》推出三週年，將在6月23日至6月29日期間舉辦一場特別的Live高峰賽。

從《飆酷車神2》推出以來，Ubisoft便釋出至少9次重大更新，讓玩家能享用到豐富大量的新內容，同時在過去一年中舉辦超過50場Live高峰賽，而從2018年推出以來收錄車輛也已經超過150款。在此次Ubisoft Forward線上發表活動中，Ubisoft更確認第三季第一章「US Speed Tour East」將在7月7日上線。

《賽道狂飆》

Ubisoft宣布，旗下賽車遊戲《賽道狂飆》 (Trackmania)將向所有擁有「新手資格」的玩家開放全新「皇家」模式和排名配對模式。

其中，「皇家」模式將採全新60人遊玩模式，將可讓玩家與兩名好友組隊，並且在20張隨機選出、具挑戰性的地圖上與其他車隊競爭，同時也會每天釋出新地圖。而在「皇家」模式中，玩家必須發揮狂野本色，攻克充滿動畫障礙物、瘋狂水景，以及變化莫測彎道及轉彎的賽道。

玩家亦可參與名為「超級皇家」的每日競賽，並且成為「超級皇家」車隊冠軍。另外，玩家也可以產生自己的「皇家」派對代碼，透過個人化的比賽與好友競賽。

此次更新還包含全新物理機制與貼圖，並且增加水塊、塑膠塊，以及包含動畫與動態物品，讓玩家能建造更多令人稱奇的賽道，並且追加全新「排名配對」模式，讓玩家可以上線組隊與線上對手競賽。

《虹彩六號：圍攻行動》

針對先前已經推出的《虹彩六號：圍攻行動》，Ubisoft宣布將釋出第6年、第二季更新內容「北境航星」，預計在今年6月14日正式上線，並且增加全新幹員Thunderbird，並且翻新「貧民窟」地圖，其他更新則包含計分板2.0、新屍體圖示、彈孔修正，以及幹員能力平衡調整 (微調Melusi、Mira與Maestro與更新毒氣傳播系統)。

此外，「北境航星」更新內容也追加100階級戰鬥通行證，其中包含高級階段和免費階段，擁有高級戰鬥通行證的玩家可從6月14日起立即使用全新幹員Thunderbird，而其他玩家則可在6月26日起花費聲望值，或是R6點數解鎖使用。

而針對目前已經開放同品牌主機跨裝置遊玩的設計，預計在2022年將開放Xbox、PlayStation主機跨平台遊玩，同時不同平台間的遊玩進度也能同步。此外，Ubisoft預計在6月30日於Google Stadia串流遊戲服務推出《虹彩六號：圍攻行動》，並且開放與PC、亞馬遜串流遊戲服務Luna跨平台遊玩，並且同步遊玩進度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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