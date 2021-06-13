NVIDIA收購高解析度地圖新創公司DeepMap 精進車輛自駕技術應用發展

NVIDIA稍早宣布收購高解析度地圖新創公司DeepMap，預期將以此精進其車輛自駕技術應用發展。

由於目前自駕技術有不少比重仰賴高解析度地圖內容，藉此作為車輛行進時的道路定向輔助，如此一來即可將車輛搭載電腦系統算力更有效分配在行進模式修正、識別前方及周圍狀況等，藉此讓自駕車輛能在正確道路上行駛。

而NVIDIA車輛部門總經理Ali Kani表示，收購DeepMap將有助於NVIDIA擴展精密地圖內容資產，並且能加速推動自動駕駛技術應用發展。同時，預期NVIDIA將可透過DeepMap旗下地圖定位技術，使自駕車輛能在道路行駛過程維持精準道路定位能力。

不過，雙方並未透露此項交易涉及金額，而此筆交易預計在今年第三季完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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