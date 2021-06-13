前《決勝時刻》系列遊戲製作人成立Deviation Games 將為Sony打造平台獨佔遊戲
過去曾在由動視暴雪收購遊戲工作室Treyarch任職，並且負責《決勝時刻》系列遊戲開發的Dave Anthony與Jason Blundell，在稍早舉辦夏日遊戲節 (SGF,Summer Game Fest)活動上宣布成立全新遊戲工作室Deviation Games，並且確認將與Sony合作打造平台獨佔遊戲。
不過，Deviation Games並未透露新作細節，而依照擔任執行長的Dave Anthony表示，目前還處於內容描繪階段，但強調將會具備豐富遊玩感受，同時也會納入更多創新元素。
而在Dave Anthony與Jason Blundell帶領之下，目前Deviation Games已經累積100人以上的製作團隊規模，同時更不會僅藉由過往遊戲製作經驗創作內容，因此預期也不會只是延續先前製作《決勝時刻》系列遊戲思維，將會加入更多新元素。
除了與Deviation Games合作，Sony日前也宣布與過往Ubisoft製作人、前Google Stadia負責人Jade Raymond成立的遊戲工作室Haven Studios合作，藉此擴展平台獨佔內容，同時也預期能增加PlayStation 5平台內容豐富度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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