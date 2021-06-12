微軟透露：將與更多電視品牌合作雲端串流遊戲服務

趕在E3 2021活動開始前，微軟說明接下來在雲端串流遊戲服務布局，其中確認將擴大與電視品牌合作，讓使用者能透過電視連接控制器，並且登入個人帳號即可遊玩，而為了進一步擴大雲端串流遊戲體驗，微軟更計畫打造類似電視棒的裝置，讓一般螢幕連接之後也能使用其串流遊戲服務。

不過，微軟目前並未透露具體合作電視品牌，但應該不難猜測包含Sony、三星、LG在內一線品牌電視應該都會是合作對象。至於可對應串流遊戲服務的電視棒裝置細節，現階段也尚未有具體消息。

另一方面，微軟也確認包含串流遊戲服務的Game Pass Ultimate訂閱方案，將會在今年下半年陸續進入澳洲、巴西與日本市場，未來也會直接將雲端串流遊戲服務與Windows PC版本的Xbox App整合，讓使用者能直接透過Windows PC遊玩串流遊戲提供內容，而Xbox遊戲主機也能藉由串流遊戲服務，增加下載前先以串流遊玩方式體驗的功能。

至於在遊戲內容擴展部分，微軟更確認未來將以每季至少會有一款微軟原創遊戲推出形式，持續擴充Xbox Game Pass遊戲庫內容。

其他細節內容，則包含確認先前開始測試以PWA形式，讓iOS平台使用者可以透過Safari瀏覽器遊玩的模式，目前也成為Xbox Game Pass Ultimate正式功能，意味使用者可以透過Safari、Microsoft Edge、Chrome等瀏覽器使用串流遊戲服務，同時串流遊戲服務端也將全面升級硬體規格，將使串流遊戲內容可以對應更高解析度與更大尺寸規格螢幕使用。

目前看起來，投入雲端串流遊戲將會是微軟日後重點發展項目，同時也預期能藉此觸及更多使用者加入遊玩，並且透過於雲端串流遊玩體驗方式增加Xbox品牌曝光，進而可增加Xbox遊戲平台支持度。但以微軟目前透露說法，與其說雲端會是未來發展重心，倒不如說是全面布局的其中一個重要元素，而遊戲主機依然會是Xbox品牌重心所在，因此並不會在持續推行雲端串流遊戲服務之後，便削減遊戲主機發展比重。

在稍早透露說法中，微軟更說明已經著手研發下一款遊戲主機，藉此強調遊戲主機依然是未來發展重點項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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