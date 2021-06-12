「Netflix.shop」也開始賣周邊商品 擴展原創影音內容以外商機
除了藉由原創內容吸引更多人觀看，Netflix稍早宣布啟用線上通路「Netflix.shop」，將以原創內容為主題與設計師、品牌合作推出服飾等周邊商品，藉此創造全新營收模式。
實際上，此類搭配影音內容的銷售模式並不稀奇，包含美國哥倫比亞廣播公司 (CBS)也曾藉由旗下發行電視影集銷售服飾周邊，藉此吸引更多粉絲支持，並且增加內容之外營收。
而Netflix透過包含《武士彌助》、《伊甸》、《怪盜羅蘋》等原創內容製作的服飾周邊，則由Hypland、BEAMS等品牌，以及Kristopher Kites、Nathalie Nguyn在內設計師合作打造，目前首波商品包含短T、帽T等服飾，建議售價則介於30美元至82美元之間。
接下來預計推出商品還包含《獵魔士》、《怪奇物語》等Netflix上較受歡迎的原創內容，接下來也會針對更多動漫作品創作。
目前「Netflix.shop」已經在美國地區上線運作，接下來也會在全球其他市場開通服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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