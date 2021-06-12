夏日遊戲節揭曉諸多遊戲新作、更新內容 《死亡擱淺》將在PS5推出導演版

在以線上形式舉辦的E3 2021正式開始前，不少遊戲已經先透過夏日遊戲節 (SGF,Summer Game Fest)公布諸多遊戲新作，以及遊戲作品更新內容。

此次公布遊戲內容包含由SEGA發行的《雙點校園》、Gearbox Software與2K Games打造《邊緣禁地》衍伸新作《小蒂娜的奇幻樂園》，以及萬代南夢宮發行的《傳奇》系列25周年紀念新作《破曉傳奇》，並且宣布由FromSoftware社長宮崎英高帶領打造的奇幻動作角色扮演遊戲《Elden Ring》上市消息。

而小島秀夫打造的《死亡擱淺》，更確定在推出PlayStation 4與PC版本後，將在PlayStation 5平台推出全新導演版，預期將加入更多新遊玩元素。

《雙點醫院》系列新作《雙點校園》

《Among Us》更新

冒險解謎新作《拉娜之星》

《火箭聯盟》x《玩命關頭》

《決勝時刻：黑色行動冷戰》與《現代戰域》第四季預告影片

《越南大戰》系列新作《越南大戰戰略版Metal Slug Tactics》

《死亡擱淺》宣布將推出PS5導演版

《邊緣禁地》衍伸新作《小蒂娜的奇幻樂園》

《失落的方舟》

《侏羅紀世界：進化2》公開宣傳影片

《傳奇》系列25周年紀念新作《破曉傳奇》

《糖豆人：終極淘汰賽》2B角色造型模組

《魔物獵人物語2：破滅之翼》釋出最新宣傳影片

《黑相集：灰冥界》公布劇情宣傳影片

《Elden Ring》首部實機遊玩宣傳影片

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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