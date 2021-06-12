融入《冰與火之歌》系列作者創作 《Elden Ring》確定2022年1月推出

在稍早展開的夏日遊戲節活動中，萬代南夢宮宣布與FromSoftware合作開發的奇幻動作角色扮演遊戲《Elden Ring》，將在2022年1月21日正式推出，預計登上PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及包含PlayStation 4、Xbox One與PC平台。

《Elden Ring》最早在2019年的微軟E3活動上揭曉，並且由曾經打造《黑暗靈魂》系列、《血源詛咒》，以及《隻狼：暗影雙死》等遊戲的FromSoftware社長暨製作人宮崎英高打造，更與電視劇《權力遊戲》原作《冰與火之歌》系列作者喬治·R·R·馬丁攜手合作，藉此打造充滿故事劇情的動作型角色扮演遊戲。

而在此次夏日遊戲節中作為壓軸公布內容，更釋出實機遊玩影片，說明玩家可在更開放的遊戲世界進行探索，同時也將強化遊戲中NPC互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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