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Xbox Series X/S去年才上市 微軟：已著手研發下一款遊戲主機

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Xbox Series X
▲Xbox Series X

雖然新款Xbox Series X|S才在去年11月上市，但微軟遊戲體驗及平台副總裁Liz Hamren在稍早透露說法，表示內部已經著手研發下一款遊戲主機。

不過，Liz Hamren並未透露微軟下一款遊戲主機具體細節，但強調在持續擴展Windows平台及雲端遊戲體驗之下，依然會重視遊戲主機遊玩體驗發展。

由於微軟開始布局雲端串流遊戲使用服務，因此不少人開始猜測未來微軟是否會更偏重雲端串流遊戲市場發展，加上目前Windows PC平台依然佔據相當龐大的遊戲市場比重，未來是否有可能縮減遊戲主機發展資源。但以Liz Hamren說法表示，遊戲主機依然會是微軟布局遊戲市場重要平台，因此依然會持續強化Xbox遊戲主機效能與遊戲體驗表現，甚至強調未來將會在Xbox遊戲主機加入更多令人難以想像的遊玩體驗。

其實在此之前，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer便曾透露會比照PC升級腳步，加快Xbox遊戲主機效能與遊玩體驗升級幅度，同時也會帶給玩家更大遊玩樂趣。

以目前發展來看，微軟不僅持續強化Windows PC平台上的遊玩體驗，同時更藉由Play Anywhere遊戲政策，讓玩家不僅可在Xbox平台遊玩遊戲，更可透過Windows PC接續遊戲主機上的遊玩體驗，甚至也能透過Xbox Game Pass訂閱服務享有更多遊戲內容，或是藉由Xbox Game Pass Ultimate使用串流遊戲服務，實現真正隨處遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox Series X

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