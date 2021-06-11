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傳黑市掛售電玩軟體 美商藝電坦承原始程式碼遭駭

中央社 / 華盛頓10日綜合外電報導
互動娛樂軟體公司美商藝電。路透
互動娛樂軟體公司美商藝電。路透

互動娛樂軟體公司美商藝電（Electronic Arts）今天表示，駭客竊取原始程式碼和其他軟體工具，至於這起網攻似未對遊戲玩家造成衝擊，也未影響業務營運。

Vice媒體（Vice Media）先前報導，駭客竊走藝電「國際足盟大賽 21」（FIFA 21）等遊戲與「寒霜引擎」（Frostbite engine）所使用的密碼後，藝電坦承遭到駭客攻擊。

藝電製作了受歡迎的遊戲諸如「戰地風雲」（Battlefield）等；寒霜引擎則是用來啟動遊戲的工具。

藝電發言人在電郵聲明中表示：「我們正在調查最近一起網攻，駭客攻擊我們的網路，竊走數量有限的遊戲原始程式碼和相關工具。」

「沒有任何遊戲玩家的資料遭駭，我們相信這未對玩家的隱私造成任何風險；這起意外之後，我們已改善安全措施，預料未對旗下遊戲或生意造成衝擊。」

藝電表示，公司正積極配合執法人員和相關專家，對這起犯罪行為進行調查。

根據報導，駭客在不同的黑市網路論壇廣告，求售竊來的軟體。

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