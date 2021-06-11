EA正式揭曉《戰地風雲2042》 全新128人混戰模式、地圖比過往作品更大

EA稍早宣布將推出《戰地風雲》 (Battlefield)系列最新作品，並且確定以《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)為正式名稱，預計在今年10月22日在包含PlayStation 5、Xbox Series X|S、PlayStation 4及Xbox One等遊戲平台推出，而PC版本則會透過Origin、Steam、Epic Games Store服務銷售。

如同新作名稱，《戰地風雲2042》將時間設定在近未來的2042年，並且與先前推出的《戰地風雲1942》相隔100年時間，遊戲背景為全球處於危機邊緣，食物、能源與水源短缺問題讓數十個國家體系崩壞，而美國與俄國兩大強權則是將世界帶到全新對立時代。

在遊戲中被稱為未歸化者 (No-Patriated)的難民，將分別加入美國及俄國陣營，並且在新世界抗爭。

《戰地風雲2042》由DICE團隊花費3年時間構思創作，最大改變是將遊戲遊玩模式作了大幅度調整，其中包含取消傳統單人戰役模式，僅以多人連線方式遊玩，並且藉由更多武器、載具與裝備創造全新體驗，此外更以架空世界觀作為遊戲背景，不同過往以真實歷史戰役作為設定，同時讓最多128名玩家同時連線遊玩 (註)，更與過往系列作品明顯不同。

註：PC版本可對應128名玩家同時遊玩，遊戲主機平台則僅對應64名。

而在遊戲中，將提供「全面戰爭」 (All-Out Warfare)、「危險區域」 (Hazard Zone)，以及由DICE LA團隊製作，預計在今年7月22日舉辦EP Play Live活動正式揭曉的第三種多人遊玩模式，將使玩家能有不同多人遊玩體驗感受。

同時，為了支撐多人連線遊玩，《戰地風雲2042》採用地圖更比過往作品大上許多，同時也藉由全新技術呈現。其中在「全面戰爭」提供地圖，將包含設定在韓國松島的「萬花筒」、設定在新加坡布拉尼島的「革命浪潮」、設定在法屬圭亞那庫魯的「軌道發射場」、設定在印度阿朗的「遭棄之地」、設定在埃及東部沙漠的「復興」、設定在卡達杜哈的「沙漏」，以及設定在南極毛德皇后地的「分道」等內容。

至於在遊戲中，玩家可以選擇10名專家 (Specialist)角色參與戰鬥，設計想法源自《戰地風雲》系列作品提供的4種傳統兵種，同樣具備不同專長與能力，並且可完全自訂武器裝置。此次公布4名專家角色，包含隸屬偵察兵、可操作OV-P偵察無人機及可識別動作的「維克斯‧梵戴爾」，以及隸屬突擊兵、可操作勾索且具靈活能力的「韋伯斯特‧麥凱」，另外兩名則是隸屬輔助兵、可使用S21注射手槍且為戰地醫師身分的「瑪莉亞‧佛克」，還有隸屬工兵、可操作SG-36哨兵系統的「彼得‧古斯科夫斯基」。

目前公布武器及載具，則包含可視戰況更換的瞄準鏡、槍管、彈藥類型，或是槍管下掛附件等，載具部分則可透過平板呼叫空中支援，並且將載具投放到地圖上任何位置，更可在遊戲中發揮團隊能力，例如戰車尚同時程載車長、駕駛、砲手、防空等角色，即可發揮更大載具對應能力。

另外，DICE團隊也表示遊戲上市後，將會在每個賽季推出戰鬥通行證，以利玩家推進遊戲中的劇情發展。而目前規劃上市第一年將會有四個賽季，因此會推出四組戰鬥通行證，並且計畫增加4名全新專家與全新地圖，同時也會加入更多遊玩內容。

玩家從即日起就能預購《戰地風雲2042》，並且可獲得遊戲公測資格，PC版本與PlayStation 4、Xbox One版本售價為59.99美元，而PlayStation 5與Xbox Series X|S則會以69.99美元價格銷售。另外，黃金版的PC版本售價為89.99美元，遊戲主機板本則是99.99美元，而終極版PC版本售價為109.99美元，遊戲主機板本則是119.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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