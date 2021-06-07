結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate，將在6/9揭曉首波遊戲陣容與上市資訊

Panic揭曉結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate，稍早確定將在美國西岸時間6月8日上午9點 (台灣時間6月9日凌晨12點)舉辦長度僅15分鐘的線上發表會，除了將公布Playdate具體細節，同時也會公布首波推出遊戲陣容，以及預購資訊。

Playdate除了可透過傳統十字鈕、按鍵方式遊玩遊戲，更整合透過轉動曲柄的特殊遊玩方式。

外型有點像是傳統收音機，配置解析度為400 x 240、由夏普製作的高密度高對比反射式黑白液晶螢幕，下方則配置十字鈕與A、B按鍵，右側則配置可收納、可在遊戲中轉動操作的曲柄，而機身則採用鮮豔的銘黃色，並且支援Wi-Fi與藍牙傳輸。

原本Playdate上市日期定為2020年，但後續因為疫情影響而延後。

按照先前說法，Playdate遊戲主機將以149美元價格銷售，遊戲內容將會透過網路下載更新，並且以12週為1季、每季增加12款遊戲，同時會在每個週一更新的週期模式提供遊戲內容。但在後續更新說法，則是將遊戲主機價格調漲為179美元，但相對將內建儲存容量增加至4GB，同時第一季可下載遊戲數量也從12款增加至24款。

目前包含曾經打造《塊魂》系列遊戲製作人高橋慶太，將會加入提供新作《克蘭金的時光旅行冒險 (Crankin’s Time Travel Adventure)》，遊戲中會由玩家透過轉動曲柄控制遊戲內的時間往前或往後，藉此操作主角克蘭金通過關卡。

除了高橋慶太，預計收錄遊戲還包含獨立開發者Zach Gage打造的《SpellTower》、Bennett Foddy打造的《鐵鎚爬山》，以及曾經製作多款手機遊戲的Shaun Inman提供遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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