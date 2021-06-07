Twitter上流傳的新款Nintendo Switch 實際上是CAD軟體作品…
稍早在Twitter有不少人流傳疑似硬體升級設計的新款Nintendo Switch，甚至顯示原本的Dock配件將重新設計，左右Joy-Con控制手把更加強握感，以及將左側四組按鍵更改為十字按鍵設計，更額外推出全白款式。
不過，後來Twitter用戶@ShigeryuInsider表示，實際上這些圖像是利用3D CAD繪圖軟體Fusion 360建模而成，並非真實存在產品。
雖然市場已經有不少傳聞，但目前仍無法確認任天堂預計何時準備推出硬體升級設計的新款Nintendo Switch。在日前對外公布說法中，任天堂更確認接下來在E3 2021期間揭曉內容將只會聚焦在遊戲內容，而不會宣布新款硬體產品，意味任天堂選在E3 2021公布新款Nintendo Switch的可能性更低，或許會選在其他合適時間公布。
在先前說法中，表示硬體升級設計的新款Nintendo Switch將採用解析度升級的7吋OLED螢幕，並且將採用新款處理器，可配合Dock輸出4K規格影像，主機螢幕則會對應1080P規格影像顯示。另外，相關說法也指出任天堂將會重新調整Joy-Con控制器設計，並且能相容既有Joy-Con控制器，意味兩者可交換使用，讓玩家無需重新購買周邊配件。
至於名稱方面，任天堂有可能將硬體升級設計的新款Nintendo Switch冠上「Pro」字樣，或是以Super Nintendo Switch為稱，但目前都還無法確認具體細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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