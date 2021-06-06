Square考慮以硬體形式 打造對應比特幣交易的數位錢包

同時為Square創辦人與執行長身分的Jack Dorsey，稍早於個人Twitter上透露將打造一款以硬體為設計的數位錢包，讓使用者能更方便使用比特幣。

Jack Dorsey認為，雖然現在越來越多加密貨幣服務標榜能讓使用者購買比特幣，但實際上仍控制比特幣交易時關鍵的私鑰 (private key)，甚至像是PayPal雖然開放使用者購買比特幣，卻不允許使用者將這些「持有」的比特幣用在PayPal之外服務，因此讓使用者無形中有諸多限制。

因此，Jack Dorsey希望能藉由打造一款以硬體為設計的數位錢包，並且計畫以開放形式推動此項設計，進而吸引更多社群加入合作，藉此讓使用者能更實質獲得更大的比特幣交易使用彈性與掌控權利。

而如果能順利實現，Jack Dorsey認為將能改變傳統銀行運作模式，並且能推動更大金融交易動能。

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles. — jack (@jack) June 4, 2021

Square很早之前就已經整合比特幣交易，而目前比特幣交易也成為Square發展蓬勃業務，2020年透過比特幣交易所帶動營收達47.5億美元，相較2019年時的5.165億美元營收明顯增加許多，因此也讓Square持續看重比特幣在內加密貨幣成長機會。

不過，Jack Dorsey也透露接管比特幣託管勢必背負高度風險，同時其背後涉及安全、技術等項目也更加複雜，但如果能藉由軟硬體方式確保比特幣交易安全，並且對外合作更多流通管道，預期將可順利推動加密貨幣交易規模，同時更預期可讓使用者更容易藉由加密貨幣進行各類金融交易，未來或許也就不需要透過銀行等金融機構協助處理複雜的金融交易事宜。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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