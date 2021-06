Square考慮以硬體形式 打造對應比特幣交易的數位錢包

同時為Square創辦人與執行長身分的Jack Dorsey,稍早於個人Twitter上透露將打造一款以硬體為設計的數位錢包,讓使用者能更方便使用比特幣。

Jack Dorsey認為,雖然現在越來越多加密貨幣服務標榜能讓使用者購買比特幣,但實際上仍控制比特幣交易時關鍵的私鑰 (private key),甚至像是PayPal雖然開放使用者購買比特幣,卻不允許使用者將這些「持有」的比特幣用在PayPal之外服務,因此讓使用者無形中有諸多限制。

因此,Jack Dorsey希望能藉由打造一款以硬體為設計的數位錢包,並且計畫以開放形式推動此項設計,進而吸引更多社群加入合作,藉此讓使用者能更實質獲得更大的比特幣交易使用彈性與掌控權利。

而如果能順利實現,Jack Dorsey認為將能改變傳統銀行運作模式,並且能推動更大金融交易動能。

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.