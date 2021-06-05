Ubisoft Forward發表會台灣時間6/13凌晨舉辦 公布《極地戰嚎6》等新作消息

在微軟Xbox與Bethesda確定將在美國西岸時間6月13日上午10點 (台灣時間6月14日凌晨1點)舉辦遊戲發表會後，Ubisoft也確認將在美國西岸時間6月12日中午12點 (台灣時間6月13日凌晨3點)展開Ubisoft Forward發表會。

發表會內容將會聚焦在Ubisoft旗下作品更新，以及新作內容，並且將在活動開始前1小時內公布包含《榮耀戰魂》、《賽道狂飆》、《飆酷車神2》、《英靈神殿大亂鬥》、《看門狗：自由軍團》更新資訊。

而此次公布主軸將聚焦在作為《虹彩六號》系列下一款主線作品的《虹彩六號：隔離禁區》，預計首次展示實機遊玩影片與預告片內容，另外也會說明日前已經公布的《極地戰嚎6》更多資訊，同時包含《刺客教條：維京紀元》和《虹彩六號：圍攻行動》更準備推出全新內容。

至於Ubisoft在Apple TV+服務上架的電視影集《神話任務》，以及即將上映的電影《Werewolves Within》等內容也會在此次發表會上公布更新情報。

屆時玩家可透過Ubisoft官網、Twitch或YouTube觀看Ubisoft Forward發表會直播，同時也將透過12種語言字幕讓更多玩家可以了解發表內容，同時更額外提供美國手語讓失聰玩家也能更快知曉新作消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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