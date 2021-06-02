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最快這周線上發表！任天堂可能公布硬體升級版Nintendo Switch

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，任天堂最快可能會在近期對外公布硬體升級版Nintendo Switch，名稱有可能會以Nintendo Switch Pro，或是冠上「Super」名稱。

依照XboxEra網站共同創辦人「Shpeshal_Nick」指稱，任天堂最快會在這周舉辦的線上直播活動公布硬體升級版Nintendo Switch。不過，此項說法並未獲得任天堂證實，因此也可能只是空穴來風消息。

在先前消息裡，硬體升級版Nintendo Switch將會採用三星打造的7吋OLED窄邊框螢幕 (但環宇顯示技術也透露與任天堂合作)，並且可對應1080P顯示輸出，搭配Dock連接輸出至電視顯示時，更可對應高達4K解析度表現。其他部分，則包含可相容既有Joy-Con控制器，並且加入USB 3.0連接埠與RJ-45網路連接孔，而處理器則預期採用NVIDIA新款客製化Tegra處理器。

在此之前，任天堂並未正面回應是否準備推出硬體升級版Nintendo Switch，但卻也未否認此項產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Switch 任天堂

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