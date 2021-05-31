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Unreal Engine 5遊戲引擎將與AMD CPU、GPU高度整合 讓開發者更容易打造擬真場景

聯合新聞網 / 楊又肇

去年展示Unreal Engine 5遊戲引擎表現效果後，AMD宣布將與EPIC Games深入合作，將使旗下CPU、APU及GPU產品能與Unreal Engine 5遊戲引擎高度整合，同時也釋出在Threadripper處理器硬體平台下，透過Unreal Engine 5遊戲引擎運作的「遠古山谷」 (Valley of the Ancient)示範內容。

EPIC Games工程部門副總裁Nick Penwarden表示，藉由Threadripper處理器多核心架構設計，將能以更快效率方式編譯Unreal Engine 5遊戲引擎渲染內容，同時也能讓開發者以更短時間完成內容設計。

另外，藉由AMD Radeon GPU更可運用名為「時間超高解析度演算法」 (Temporal Super Resolution algorithm)技術，讓原本1080P影像能提升至貼近原生4K解析度規格，同時也能降低在高畫面更新率下產生殘影情況，以及在複雜圖像中異常閃爍狀況。

除此之外，Unreal Engine 5遊戲引擎更可在任何運作DirextX 11、DirectX 12、Vulkan、Metal API的硬體設備，以及包含PlayStation 5、Xbox Series X|S在內遊戲主機使用，甚至特別針對PlayStation 5、Xbox Series X|S在內遊戲主機的GPU強化渲染著色效率表現。

同時，EPIC Games也特別強調Unreal Engine 5遊戲引擎在真實光影互動表現效果、可更快建立貼近真實的開放世界環境，以及能在遊戲引擎內快速完成遊戲動畫效果等功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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