Valve年底預計公布「重大消息」 可能會是以掌機形式重啟的Steam Machine

日前Vavle共同創辦人暨總裁Gabe Newell透露，今年底將會透露更多Steam服務與遊戲主機平台的消息後，在新版Steam測試內容編碼中出現代號「Neptune」，以及名為「SteamPal Games」等敘述，似乎顯示Valve著手重新打造硬體設備。

過去時候，Valve曾與PC業者合作打造Steam Machine裝置，甚至打造特殊無實體搖桿設計，僅以觸控操作的控制手把，標榜可讓玩家以更簡單方式遊玩Steam收錄遊戲。但由於多數重度玩家更傾向自行組裝PC，同時當時硬體技術相對難以將傳統PC變得更小，同時若要顧及效能表現的話，更無法像專門用於遊戲的遊戲主機能以小尺寸機身打造。

不過，從近期Intel、AMD持續讓處理器製程縮減，藉此能在更小機身內發揮高效能運算，而諸如Dell旗下遊戲品牌Alienware也曾提出類似Nintendo Switch的概念主機，更有中國廠商開始利用AMD新款處理器打造可執行PC遊戲的掌機設備，似乎也讓Valve再次興起打造新款Steam Machine的想法。

從新版Steam測試版內容編碼出現的「Neptune」與「SteamPal Games」名稱，看起來都顯示Valve已經著手打造新款硬體設備，甚至從編碼內容還包含顯示電量、調整螢幕亮度、聲音等項目，更凸顯此款硬體設備可能會以掌機形式呈現。

但Valve方面並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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