《極地戰嚎6》確定在10/7於全球市場推出 強調前所未有的自由度

Ubisoft宣布，去年揭曉的《極地戰嚎6》確定會在今年10月7日於全球市場推出，將以時間彷彿靜止的迦勒比海熱帶天堂「亞拉」為舞台，讓玩家加入革命行動，並且將亞拉人民從獨裁者安東．卡斯迪路與他的兒子迪亞哥專制統治解救出來，並且體驗游擊戰的驚險與混亂。

而在此次公布消息中，Ubisoft分別釋出《極地戰嚎6》主要角色「丹尼．羅哈斯」預告片，以及遊戲實機畫面預告影片。

玩家在遊戲中將扮演被捲入游擊隊行動的亞拉當地中輟軍人丹尼．羅哈斯，分別能以女性或男性身份扮演，並且加入由各式各樣角色組成的游擊隊，包括革命組織「自由民」領袖克拉拉．賈西亞，或是厭倦一切的前KGB間諜及游擊專家胡安．科特斯，並且以打倒暴君而戰。

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《極地戰嚎6》加入各種玩法，讓玩家能以前所未有的自由度，用自己喜歡的方式體驗遊戲，並且能以「自造」武器及工具，例如以摩托車引擎驅動的火神機槍，或是導彈投擲背包，另外也能使用傳統武器，或是駕駛新交通工具如馬匹、坦克，甚至是瘋狂DIY載具。

在單人遊戲或雙人合作遊戲中，玩家將從蒼鬱叢林到破敗城市探索反差極大的遼闊開放世界，玩家將在隱藏於全國各地的遊擊隊營地運籌帷幄，徵集士兵和資源，並且計畫下一步行動，必須像真正的遊擊戰士遊走，並且應付各種情況。

《極地戰嚎6》同樣由Ubisoft多倫多工作室開發，此次將帶領玩家前進凍結時光的熱帶天堂「亞拉」，直搗現代遊擊革命的核心地帶。

同時，遊戲中更邀請曾經演出《曼達洛人》、《絕命毒師》的Giancarlo Esposito，以及演出《可可夜總會》的Anthony Gonzalez，另外則是由曾創作《毒梟》配樂的影視作曲家 Pedro Bromfman擔任此次遊戲樂曲創作，而遊戲開場動畫則是由曾經執導《西方極樂園》、《無間警探》，同時也是艾美獎得主Patrick Clair製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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