Sony預期PS5最快6月收支平衡且開始獲利！預告《秘境探險4：盜賊末路》將登PC平台

稍早於Sony公司發展策略會議上表明將使PlayStation Network用戶人數從現有1.6億人增加至10億人規模，Sony接續在今日 (5/27)舉辦的投資者日活動更透露，去年11月上市銷售的PlayStation 5有機會在今年6月實現收支平衡，並且在同一個月內開始獲利。此外，Sony也確認過去僅在PlayStation平台獨占的《秘境探險4：盜賊末路》 (Uncharted 4: A Thief’s End)，將會登上PC平台。

不過，Sony方面並未透露《秘境探險4：盜賊末路》確切登上PC平台的時程，但意味Sony在《地平線：期待黎明》 (Horizon Zero Dawn)，以及《往日不再》 (Days Gone)陸續於PC平台推出，顯然已經獲得不少銷售成長，因此期望藉由過去同樣吸引不少PlayStation平台玩家遊玩的作品，繼續透過PC平台吸引更多玩家支持。

而Sony決定採取這樣的市場策略，顯然也是跟微軟過去藉由Windows PC、Xbox雙平台發展策略，搭配Play Anywhere、Xbox Game Pass等市場策略成功吸引不少玩家，加上PC遊戲市場依然持續成長等因素有關，因此希望藉由拉攏PC平台玩家，藉此填補近年持續受到手機遊戲市場擠壓所造成影響。

但以目前Sony發展模式來看，應該還是會以PlayStation平台為重，無論轉向手機或PC遊戲市場主要還是以擴大發展機會為目的，而非主要著眼方向，因此預期未來新作還是會以PlayStation 5平台優先推行。

至於去年11月開始銷售的PlayStation 5，Sony則預期會在6月開始實現收支平衡，並且在同一個月內達成獲利，但市場供貨依然會受限於實際產能，以及目前晶片市場供應短缺等影響。

Sony更強調在日前確認PlayStation 5累積銷售量已經在短短幾個月內超過780萬台，大幅超越PlayStation 4當年銷售表現，同時也有更多女性玩家加入、遊玩年齡層也持續往上、往下擴大，意味有更多玩家加入PlayStation 5平台，因此預期未來將可形成更大遊戲市場規模。

近期在中國市場開放銷售PlayStation 5之後，Sony更預期可增加更多玩家遊玩需求帶動營收，同時也會持續在美國市場推動PlayStation Now訂閱串流遊玩服務，另一方面也會持續著重發展PC與手機遊戲市場，更計畫結合Sony旗下影音技術、產品，藉此擴大遊戲發展市場，例如包含《秘境探險》、《最後生還者》在內遊戲作品將分別拍攝為電影及影集內容，藉此吸引不同市場消費族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦