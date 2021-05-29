Xbox與Bethesda將於6/13共同線上發表 預計揭曉《最後一戰：無限》在內新作
微軟確認在美國西岸時間6月13日上午10點 (台灣時間6月14日凌晨1點)，將與Bethesda共同舉辦長達90分鐘的線上發表會，將聚焦在Xbox、Bethesda旗下遊戲工作室，以及來自全球各地合作夥伴、獨立開發者創作內容。
在先前宣布完成收購Bethesda母公司ZeniMax Media之後，不少市場看法便猜測微軟今年在E3 2021期間的發表活動將與Bethesda共同舉辦，目前則是由微軟證實此說法，同時也是Xbox與Bethesda首度聯合舉辦發表活動，因此也讓發表活動時間足足長達90分鐘。
而此次發表重點中，微軟預期會公布《最後一戰》新作《最後一戰：無限》 (Halo:Infinity)，以及包含《神鬼寓言》、《極限競速》等作品更新消息，而Bethesda方面則預期將揭曉包含《Starfield》、《上古卷軸6》，以及日前透露將推出的《印地安那瓊斯》改編遊戲作品消息。
微軟先前已經說明，即便收購ZeniMax Media，Bethesda旗下遊戲作品並不會因此變成微軟平台獨佔內容，依然會維持在其他平台發行，但預期會有更多Bethesda發行遊戲作品登上Xbox Game Pass服務。不過，微軟在相關回應說法則證實部分新作將由微軟獨佔，但未透露具體細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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