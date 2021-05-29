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14分鐘首波畫面曝光！《地平線：西方禁地》釋出PS5實機遊玩影片

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在稍早透過線上直播節目「State of Play」，首度公開《地平線：西方禁地》 (Horizon: Forbidden West)長達14分鐘的實機遊玩影片。

《地平線：西方禁地》為2017年2月於PlayStation 4平台推出的《地平線：期待黎明》後續作品，同樣由Guerrilla Games打造，同樣以浩劫千年之後的美國為遊戲舞台，玩家也將再次扮演諾拉部族獵人少女亞蘿伊，並且從舊世界美國猶他州到西岸太平洋的西方邊疆地帶進行冒險。

在此次長達14分鐘的實機遊玩影片中，Guerrilla Games讓玩家見識藉由PlayStation 5硬體效能提昇所帶來視覺體驗，其中包含精緻度更高的場景畫面與人物細節。

而在此次影片中展示內容，更呈現亞蘿伊在此次新作將可透過拉鉤發射器快速攀爬，而透過盾翼則可從高處安全降落，或是抵擋從天而降的敵人，另外此次也增加潛水面具讓亞蘿伊能潛入水下探索。至於亞蘿伊的Focus也會增加標記可自由攀爬區塊，同時也能對應更多機器指令，例如將機器變成座騎，或是協助戰鬥。

同時，Guerrilla Games更在《地平線：西方禁地》提供諸多武器，讓玩家可以擬定戰略使用不同武器擊倒敵人，例如可透過特殊箭矢擊下機器裝甲，藉此讓機器弱點暴露，而彈弓搭配粘性手榴彈則可暫時拖著敵人腳步。

目前《地平線：西方禁地》尚未確認實際上市時間，但確定會同步在PlayStation 5及PlayStation 4平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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